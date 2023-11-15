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Путин призвал ускорить появление омбудсменов в новых регионах

10:52
  • среда
  • 15 ноября 2023

Президент обратился к участникам заседания Всероссийского совета уполномоченных по правам человека

Необходимо ускорить работу по созданию института уполномоченных по правам человека в новых регионах. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии к участникам заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

Глава государства подчеркнул, что участия омбудсменов требуют задачи, связанные с защитой прав человека в Новороссии и Донбассе. Важно наладить четкое и оперативное взаимодействие с местными администрациями, сообщает пресс-служба Кремля.

Между тем Россию не избрали членом Совета по правам человека ООН на 2024-2026 годы на выборах в Генассамблее всемирной организации. На место в Совете от группы стран Восточной Европы претендовали также Болгария и Албания. США развернули беспрецедентную кампанию, чтобы не допустить избрания России в состав СПЧ, в итоге победила Болгария.

При этом Евросоюз внес еще шесть россиян в список санкций в рамках режима "за нарушение прав человека". В черный список попали сотрудники Федеральной службы безопасности, прокуратуры и суда Республики Крым.

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