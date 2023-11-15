ЦБ предупредил о готовности к новому повышению ключевой ставки

Все зависит от темпов инфляции

Банк России будет готов снова повышать ключевую ставку, если не увидит устойчивого замедления инфляции. Об этом заявила в среду, 15 ноября, заместитель председателя Центробанка Ольга Полякова.

Эксперт напомнила, что на предыдущих заседаниях совета директоров регулятора "мы поднимали ключевую ставку очень ощутимыми шагами и за прошедший период мы подняли ее на 7,5 п.п. — до 15% годовых".

Полякова предупредила, что при необходимости Центробанк поступит так вновь, если не увидит признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий, сообщает ТАСС.

1 ноября глава государства Владимир Путин заявил, что экономическая ситуация в стране в целом развивается предсказуемо, в соответствии с прогнозом. При этом ЦБ и кабмину необходимо скоординированно снижать инфляцию, внимательно отслеживать динамику цен на социально значимые продукты.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников отмечал, что для преодоления последствий инфляционных процессов в экономическом секторе страны необходимо перенимать опыт китайских властей, которые в свое время внедрили так называемую "мембрану".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"