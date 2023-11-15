Сектор Газа 15 ноября покинут около ста россиян

Это четвертая группа эвакуируемых

Четвертая группа россиян готова к эвакуации из сектора Газа. Около 100 человек смогут покинуть опасную зону.

Россияне покинут Газу 15 ноября через КПП "Рафах". Списки, в которых заявлено примерно сто человек, уже готовы, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24".

Тем временем израильская армия проводит спецоперацию в больнице "Аш-Шифа". В ЦАХАЛ заявляют, что доставили помощь пациентам. Палестинская сторона, в свою очередь, утверждает, что военные Израиля вторглись в отделение неотложной помощи и нападают на пациентов.

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