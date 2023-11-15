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Бочкарёв: Потенциал стартовых площадок реновации достиг почти 10 млн кв. м

11:43
  • среда
  • 15 ноября 2023

Это дает возможность организовать "волновое переселение" в кварталах

Градостроительный потенциал всех стартовых площадок, включенных в программу реновации жилого фонда столицы, достиг почти 10 млн кв. м, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, в работу по переселению включена 601 площадка. Это дает возможность организовать "волновое переселение" в кварталах, а значит и ускорить реализацию самой программы.

Программа реновации жилищного фонда Москвы утверждена в августе 2017 года. Ожидается, что в ее рамках расселят 5175 домов. Накануне Сергей Собянин включил в перечень стартовых площадок девять новых адресов в разных районах города.

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