Бочкарёв: Потенциал стартовых площадок реновации достиг почти 10 млн кв. м

Это дает возможность организовать "волновое переселение" в кварталах

Градостроительный потенциал всех стартовых площадок, включенных в программу реновации жилого фонда столицы, достиг почти 10 млн кв. м, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, в работу по переселению включена 601 площадка. Это дает возможность организовать "волновое переселение" в кварталах, а значит и ускорить реализацию самой программы.

Программа реновации жилищного фонда Москвы утверждена в августе 2017 года. Ожидается, что в ее рамках расселят 5175 домов. Накануне Сергей Собянин включил в перечень стартовых площадок девять новых адресов в разных районах города.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"