Первый россиянин может высадиться на Луне с 2031 по 2040 годы

Об этом рассказал генконструктор по пилотируемым космическим системам

Первая высадка российского космонавта на Луне может состояться в период с 2031 по 2040 годы. Об этом в среду, 15 ноября, рассказал генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам РФ Владимир Соловьев.

Эксперт представил дорожную карту, согласно которой в период с 2031 по 2040 годы Россией планируется создание модулей лунной базы и пилотируемого лунохода, а также первая высадка российских космонавтов на поверхность естественного спутника Земли.

При этом после 2050 года ресурсы Луны уже можно будет использовать для освоения дальнего космоса, цитирует дорожную карту РИА Новости.

Между тем российская миссия "Луна-25" потерпела неудачу. В "Роскосмосе" сообщали, что аварийная ситуация возникла из-за сбоя в работе двигателя.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что у России в космической сфере "планы достаточно амбициозные, они будут реализовываться дальше", а авария с аппаратом "Луна-25" — не повод отчаиваться, необходимо проанализировать причины и устранить их.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"