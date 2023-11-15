Клинические исследования обновленной вакцины "Спутник Лайт" завершены

Об этом рассказали разработчики препарата

В России завершены клинические исследования вакцины "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом. Об этом в среду, 15 ноября, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения России Александр Гинцбург.

Эксперт отметил, что следующим этапом работы над препаратом станет передача материалов в Росздравнадзор, сообщает ТАСС.

Если будет — я надеюсь — все в порядке, то до 10 декабря выпустим в гражданский оборот первые серии "Спутника Лайт".

Ранее сообщалось, что за неделю с 6 по 12 ноября показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в России на 100 тысяч населения вырос по сравнению с предыдущей неделей на 22,8%.

Главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, что Роспотребнадзор не планирует вводить на федеральном уровне новые ограничительные меры из-за коронавируса. При этом россиянам рекомендуется носить маски, мыть руки, следить за чистотой помещений и гаджетов.

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