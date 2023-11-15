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МОК посоветовал национальным олимпийским комитетам не участвовать в Играх дружбы

12:06
  • среда
  • 15 ноября 2023

В комитете заявляют, что участие противоречит санкциям против России

Национальным олимпийским комитетам рекомендовано отказаться от участия в Играх дружбы в России. Как заявил директор Международного олимпийского комитета по связям с НОК Джеймс Маклеод, следует учитывать "растущую политизацию мирового спорта". По словам Маклеода, участие во Всемирных играх дружбы противоречит как санкциям против России, так и "сохранению независимости и автономии спорта", передает Inside the Games.

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Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. Провести турнир постановил президент России Владимир Путин. Подчеркивалось, что решение принято для обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности.

Как сообщалось в конце октября, участие в турнире примут спортсмены более чем из 100 стран. Отмечалось, что победители и призеры Игр дружбы получат такие же призовые, как и медалисты Олимпийских игр в Париже.

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