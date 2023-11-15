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Брошенная сыном в Мексике пожилая россиянка вернулась на родину

12:25
  • среда
  • 15 ноября 2023

Женщине требуется помощь врачей

Российское консульство при поддержке соотечественников отправило из Мехико в Москву 73-летнюю женщину, которую сын бросил без денег у дверей российского посольства.

Пенсионерку Валентину Котову "немного подлечили" перед полетом, сегодня утром она приземлилась в аэропорту "Домодедово", передает РИА Новости. В консульстве опасаются за состояние здоровья пенсионерки, в Москве ей не окажут медицинскую помощь из-за отсутствия документов. Поэтому Котову отправят в Воронеж, где она снимет комнату.

Как сообщает "Газета.Ru", женщина не может самостоятельно передвигаться, страдает от высокого давления. Близких людей у нее нет, из родственников у пенсионерки только сын и невестка, которые ее бросили. Помогать в решении проблем хотя бы дистанционно мужчина отказался.

История с пенсионеркой началась в 2022 году. Валентина Котова продала все свое имущество и вместе с сыном и невесткой отправилась в Мексику. Оттуда они планировали нелегально попасть в США, однако американская миграционная служба не пропустила семью. Впоследствии сын и его жена, которая является гражданкой Украины, смогли перебраться в Штаты по программе для украинских беженцев. Котова под условия программы не подошла, поэтому родственники оставили ее с вещами, но без денег у дверей российского посольства.

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