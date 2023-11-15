Мэр подарил одному из контрактников часы

В среду мэр Москвы Сергей Собянин посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова. Глава города сообщил, что после начала СВО в Москве на военную службу поступили порядка 47 тысяч человек, в том числе в этом году контракты заключили более 22 тысяч. Таким образом, Москва досрочно выполнила план этого года, поставленный Министерством обороны.

Этот единый пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова открылся в апреле. Здание отремонтировали и оборудовали всем необходимым. Поэтому добровольцы могут быстро пройти необходимые мероприятия, связанные с приемом в армию. Для всех, кто хочет служить по контракту, логистика организована по образцу многофункциональных центров. Электронные очереди, комфортные зоны ожидания. В зале получения контрактов сегодня было особенно оживленно. К бойцам приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Спасибо, ребята, что решили пойти в армию. Сейчас ситуация такая - это не просто служба, а еще участие в зоне специальной военной операции. Конечно, военная техника, технология вождения, но без людей это ничего не работает. Армия на ваших плечах, от вас многое зависит. Возвращайтесь с победой!" – сказал Собянин.

Сергей Собянин пожелал не только удачи, но и подарил одному из контрактников часы. Прямо со своей руки. Суровые парни от такого жеста даже немного растерялись.

После начала СВО в Москве на военную службу поступили около 47 тысяч человек. А с начала этого года более 22-х тысяч. Мэр Москвы заявил о досрочном выполнении задачи, поставленной Министерством обороны на этот год.

"Но мы не прекращаем добровольцев принимать, как работал пункт, так и будет работать. Желающих достаточно много. Так что вы не будете одиноки на службе. Спасибо вам!" – заявил Собянин.

Запись в пункт отбора открыта и на портале мос.ру. Всю информацию можно получить и по горячей линии 117. Осмотрел сегодня мэр и строящееся по соседству новое здание московского военкомата. Работы планируют завершить уже в начале следующего года.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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