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В Москве открыли мемориальную доску в честь академика Евгения Чазова

14:50
  • среда
  • 15 ноября 2023

Выдающегося врача не стало два года назад

В Национальном исследовательском центре кардиологии сегодня вспоминали основателя учреждения - академика Евгения Чазова. В честь выдающегося врача, ученого с мировым именем торжественно открыли мемориальную доску.

Евгения Ивановича не стало два года назад. Однако его разработки продолжают спасать жизни тысячам пациентов. За свою долгую жизнь Чазов создал самую совершенную систему лечения больных с инфарктом миокарда. Благодаря ему сложилась известная научная кардиологическая школа.

Заслуги Евгения Чазова неоднократно были отмечены самыми высокими государственными наградами как в советское время, так и в современной России. Также Чазов - лауреат нобелевской премии мира.

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Открытие мемориальной доски академику Е.И.Чазову
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