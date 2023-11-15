В Боткинской больнице провели пересадку сердца

Состояние пациента резко ухудшилось в августе

Уникальная операция! В Боткинской больнице провели уже вторую успешную пересадку сердца. Бригада лучших врачей оперировала пациента почти 5 часов. На третьи сутки мужчину перевели из реанимации в обычную палату.

Режим для Юрия сейчас – это, прежде всего, лечебная физкультура каждый день, правильное питание – врачи рекомендуют диету, богатую белком, и здоровый сон. Так проходит восстановление после пересадки сердца.

Юрию 53 года. Раньше особых проблем у него с сердцем не было, но несколько лет назад начал страдать от хронической недостаточности. Кровь не прокачивалась в органы и ткани в нужном объёме, минимальные физические нагрузки вызывали одышку, а ходьба – приступы удушья.

"Пациент в течение последних двух лет страдает тяжелой сердечной недостаточностью. Доктора проводили ему достаточно хорошее лечение, но, несмотря на все усилия, скажем так, эффекта от лечения не было, и во время очередной госпитализации в одной из клиник нашего города доктора поняли, что надо ставит вопрос о трансплантации сердца", - рассказала Анна Комарова, руководитель регионального сосудистого центра Городской клинической больницы имени С.П. Боткина.

Состояние пациента резко ухудшилось в августе – появились сильные отёки, слабость, быстрая утомляемость и боль за грудиной. Тогда врачи и поставили диагноз – необратимое нарушение функциональной активности сердца. И единственный шанс в этом случае – трансплантация. Юрия направили в Боткинскую больницу, где ему провели обследование и поставили в лист ожидания. Донор нашёлся в октябре.

Операция по пересадке сердца – одна из самых сложных в трансплантологии. Хирурги вскрывают грудную клетку в условиях искусственного кровообращения – специальный аппарат на время откачивает её в резервуары. Когда старое сердце извлекают, новое нужно поставить в той же самой позиции. Важна ювелирная точность. Швы накладываются на уровне больших кровеносных сосудов - аорты и лёгочной артерии - и предсердий. Операция длилась около 5 часов. Это уже вторая пересадка сердца в Боткинской больнице.

"У нас идет поступательная трансплантация. Мы стартовали в 2018 году, вот уже практически пять лет программа трансплантации у нас функционирует, начали одновременно с трансплантации почки и печени. Накопив опыт трансплантации печени и почки, естественным шагом была реализация программы трансплантации сердца, поэтому мы прошли обучение в ведущем мировом центре имени Шумакова", - отметил Павел Дроздов, заведующий отделением трансплантации Боткинской больницы.

Восстанавливается после операции хорошо – уже на третий день после операции его перевели в общую палату. Совсем скоро он вернётся домой, к семье. Ему и его новому сердцу предстоит постоянное наблюдение, с врачами Боткинской больницы он будет на связи постоянно.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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