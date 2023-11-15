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В Капотне мальчику вернули украденную трубу

15:01
  • среда
  • 15 ноября 2023

Полицейские оперативно раскрыли преступление

Чуть не лишился любимого хобби. Трогательная детективная история со счастливым концом произошла на юго-востоке Москвы.

Семилетний мальчик возвращался с музыкальных занятий в Капотне и забыл на остановке свою трубу. Одинокий инструмент недолго пылился, его приметил 23-летний приезжий. И вместо того, чтобы попытаться найти хозяина, решил взять духовое себе.

Мама юного музыканта не растерялась и написала в полицию заявление о пропаже. Инструмент был дорог ребёнку, да и стоил 28 тысяч рублей. Полицейские оперативно выследили меломана по камерам. И вернули инструмент юному трубачу.

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