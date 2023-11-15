ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве открылась выставка, посвященная художнику Дмитрию Налбандяну

15:03
  • среда
  • 15 ноября 2023

Полотна выставлены в Музее современного искусства

"Невозможное - невозможно" - так называется выставка, которая открылась в Московском музее современного искусства. Она посвящена известному советскому художнику Дмитрию Налбандяну.

Он прославился ещё в 30-е годы прошлого столетия, в первую очередь, как мастер советского парадного портрета. Кисти Налбандяна принадлежат масштабные полотна, на которых изображены государственные деятели не только СССР, но и других стран.

Впрочем, творчество живописца этим не ограничивается и поражает разнообразием тематики и жанров. И в каждой работе видна академическая, ещё дореволюционная школа художника.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Выставка, посвященная художнику Дмитрию Налбандяну
Выставка, посвященная художнику Дмитрию Налбандяну
Выставка, посвященная художнику Дмитрию Налбандяну
Выставка, посвященная художнику Дмитрию Налбандяну
Выставка, посвященная художнику Дмитрию Налбандяну
Выставка, посвященная художнику Дмитрию Налбандяну
Выставка, посвященная художнику Дмитрию Налбандяну
Выставка, посвященная художнику Дмитрию Налбандяну
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.