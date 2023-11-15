В Москве открылась выставка, посвященная художнику Дмитрию Налбандяну

Полотна выставлены в Музее современного искусства

"Невозможное - невозможно" - так называется выставка, которая открылась в Московском музее современного искусства. Она посвящена известному советскому художнику Дмитрию Налбандяну.

Он прославился ещё в 30-е годы прошлого столетия, в первую очередь, как мастер советского парадного портрета. Кисти Налбандяна принадлежат масштабные полотна, на которых изображены государственные деятели не только СССР, но и других стран.

Впрочем, творчество живописца этим не ограничивается и поражает разнообразием тематики и жанров. И в каждой работе видна академическая, ещё дореволюционная школа художника.

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