Собянин поздравил столичных школьников — победителей конкурса "Большая перемена"

Тема конкурса – "Горжусь Россией"

На Всероссийском конкурсе "Большая перемена" с темой "Горжусь Россией" 30 московских школьников одержали победу, еще 107 – стали призерами. Об этом в среду, 15 ноября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как написал Собянин в своем Telegram-канале, московские школьники соревновались с 1,5 тысячи старшеклассников со всей страны в ходе конкурса. Участники изучали историю страны, ее традиции, культуру, знакомились с достижениями выдающихся соотечественников. В финале конкурса требовалось продемонстрировать командную работу и коммуникативные навыки.

Поздравляю ребят с отличными результатами! И огромное спасибо педагогам за отменную подготовку школьников!

Ранее отмечалось, что в столичном Ресурсном центре профнавигации и развития компетенций могут заниматься дети с четырех лет. Подготовка идет по 18 программам и девяти направлениям. Центр также готовит школьников и студентов московского региона к всероссийским и международным чемпионатам и соревнованиям.

На платформе Московской электронной школы появился ряд новых сервисов. МЭШ стала единой площадкой проведения олимпиад, в том числе школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников. Сервис обеспечит весь процесс: от создания заданий до их проверки.

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