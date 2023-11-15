Минпросвещения предложило учить школьников основам общевойскового боя

Эту информацию могут включить в курс ОБЖ

Министерство просвещения России предлагает внести информацию об общевойсковом бое и применении беспилотников в бою в курс "Основы безопасности и защиты Родины".

В документе, разработанном ведомством, говорится, что школьникам необходима "сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о возможностях применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя, в том числе способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)".

Также предлагается учить школьников технике безопасности при обращении со стрелковым оружием, сообщает АГН "Москва".

Ранее вице-премьер — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отмечал, что военная подготовка в стране "достаточно сильно" ослабла, хотя "каждый молодой человек должен уметь защищать Родину", а сейчас "самое время вспомнить об этом".

С 1 сентября 2023 года курс основ безопасности жизнедеятельности в учебных учреждениях страны будет дополнен начальной военной подготовкой (НВП). Преподавать ее смогут, в том числе, бывшие участники спецоперации. Для этого они должны будут пройти соответствующую переподготовку.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"