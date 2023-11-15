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Байден счел свою встречу с Си Цзиньпином знаком лидерства США в мире

12:50
  • среда
  • 15 ноября 2023

Американский лидер заявил, что у Китая "большие проблемы"

Лидерство США в мире восстанавливается. Об этом говорит, в частности, встреча Джо Байдена с Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан- Франциско. Так считает сам президент Соединенных Штатов, слова которого приводит пресс-служба Белого дома.

Источник назвал дату переговоров Байдена и Си Цзиньпина
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Накануне Байден выступил на мероприятии по сбору средств на свою избирательную кампанию в Сан-Франциско. В своей речи он заметил, что "Председатель Си - еще один пример того, как восстанавливается американское лидерство в мире". После чего заявил, что у Китая реальные проблемы.

Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭC, который пройдет с 15 по 17 ноября. Запланированы и переговоры с Байденом, встреча назначена на 15 ноября, передает ТАСС.

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