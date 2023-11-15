Мишустин перечислил шесть задач транспортной отрасли

Важно завершить начатые системные преобразования

Для развития транспортной отрасли необходимо решить шесть ключевых задач. Сегодня их озвучил премьер Михаил Мишустин на международном форуме "Транспорт России".

Речь об укреплении связанности территорий, повышении доступности перевозок, увеличении пропускной способности транспортно-логистических коридоров, интеграции в систему дорог новых регионов и о подготовке квалифицированных кадров.

Осмотрев выставку, премьер в режиме видеоконференции принял участие в закладке киля мелкосидящего ледокола на Онежском судостроительном заводе и дал старт автомобильному движению по отремонтированным участкам трасс сразу в нескольких регионах.

"В условиях формирования нового многополярного мира нам удалось достаточно быстро перестроить внешнюю торговлю, развернуть грузовые потоки на юг и восток. И важно завершить начатые системные преобразования. Для этого в течение ближайших лет на финансирование государственной программы развития транспортной системы в федеральном бюджете предусмотрено около 1,5 триллиона рублей ежегодно", - указал премьер.

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