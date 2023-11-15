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Французский суд выдал ордер на арест Башара Асада

13:12
  • среда
  • 15 ноября 2023

По обвинению в якобы применении химического оружия в 2013 году

Французский суд выдал ордер на арест Башара Асада, сообщает агентство AFP со ссылкой на источники. Сирийского президенты обвиняют в якобы применении химического оружия в 2013 году.

По данным агентства, всего по делу о применении химоружия выдано четыре ордера на арест: в отношении Башара Асада, его брата Махера Асада, а также двух неназванных генералов.

Всем четверым предъявлены обвинения в преступлениях против человечества и в соучастии в военных преступлениях, уточняет ТАСС.

Сообщения о якобы использовании химического оружия в Сирии впервые появились в конце 2012 года. Никаких доказательств причастности властей страны к этим инцидентам опубликованы не были. Официальный Дамаск все обвинения в свой адрес отверг. В 2013 году Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химоружия и стала членом ОЗХО. В середине 2014 года все химического оружие было вывезено из страны.

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