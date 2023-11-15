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Кремль объяснил специфику помилования для участия в СВО

13:22
  • среда
  • 15 ноября 2023

Никаких поблажек для отдельных осужденных нет

Практика помилования за участие в специальной военной операции на Украине не содержит исключений в отношении осужденных по резонансным преступлениям. Соответствующее разъяснение дал в среду, 15 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Фигурант дела об убийстве Политковской отправился на СВО после помилования

Спикер Кремля дал такой комментарий в связи с тем, что бывший оперуполномоченный УБОП Сергей Хаджикурбанов, осужденный по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, был помилован и участвует в специальной военной операции, сообщает "Интерфакс".

Существует определенная практика. Насколько мне известно, в этой практике исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела.

Ранее Песков отмечал, что искупление преступления кровью на поле боя — "в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами" — является одним из путей амнистии. Так он прокомментировал информацию о том, что убийца студентки из Кемерова Владислав Канюс получил  помилование за участие в СВО.

Также ранее сообщалось, что комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, освобождающий от уголовного преследования лиц, решивших пойти добровольцами в воинские формирования в условиях спецоперации.

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