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Кремль напомнил об отсутствии у МОК монополии на спорт

13:42
  • среда
  • 15 ноября 2023

Россия может организовать международные соревнования и без участия МОК

В аббревиатуре МОК (Международный олимпийский комитет) буква "М" не означает "монополию" на спортивный мир. Об этом в среду, 15 ноября, напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Спикер Кремля прокомментировал рекомендацию МОК другим государствам не принимать участия в запланированных в России Играх дружбы. Песков подчеркнул, что международные соревнования могут происходить и без участия этого комитета.

Кроме того, пресс-секретарь президента России выразил категорическое несогласие с позицией МОК по олимпийским перспективам российских спортсменов, сообщает ТАСС.

Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. Решение об их проведении было принято для обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности. Участие в турнире примут спортсмены более чем из 100 стран.

Также российский лидер Владимир Путин позитивно воспринял инициативу возродить спортивные парады на Красной площади. Предложение было озвучено на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта в октябре.

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