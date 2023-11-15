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Песков оценил планы ЕС останавливать российские танкеры

13:35
  • среда
  • 15 ноября 2023

В Кремле напомнили Европе о правилах международного судоходства

Европе следует помнить о необходимости соблюдения правил международного торгового судоходства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя намерение ЕС останавливать российские танкеры.

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Ранее появились сообщения о том, что Евросоюз в рамках новых антироссийских санкций может поручить Дании проверять документы судов. Также Дания собирается блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды без западной страховки.

Вся российская нефть, транспортируемая через Балтийское море на международные рынки, пересекает датские проливы, передает "Вести.ру".

В Кремле напомнили ЕС о необходимости строгого соблюдения правил международного торгового судоходства. Песков подчеркнул, что Москва всех предупредила заранее.

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