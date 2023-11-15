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Сальдо: планы ВСУ по "форсированию" Днепра полетели в тартарары

13:48
  • среда
  • 15 ноября 2023

Шансов у противника нет

Подготовленная Киевом операция по форсированию Днепра не имеет шансов на успех.

Об этом в среду, 15 ноября, написал в своем telegram-канале глава Херсонской области Владимир Сальдо. По данным разведки, к 1 ноября враг планировал захватить Алешки, к 15 ноября - Новую Каховку, к 1 декабря - Чаплинку, к 15 декабря - Геническ. Но план провалился.

"Эти планы подобно "Барбароссе" полетели в тартарары. Шансов вырваться на оперативный простор <…> нет никаких", - написал он в своем telegram-канале.

В настоящий момент Противник заблокирован в Крынках. ВСУ на левом берегу Днепра и на переправе несут большие потери. За последние два-три дня общие потери противника составили около сотни боевиков, ежедневно сдаются в плен от 2 до 13 боевиков.

"Среднее время жизни украинского солдата на левом берегу - чуть больше двух суток", - сказал Сальдо.

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