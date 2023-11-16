Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Марс сближается с Солнцем

Овны

У ближайших дней огромный потенциал: ваша главная планета Марс сближается с Солнцем. Это наделит вас пробивной силой, энтузиазмом и силой воли, дерзайте!

Тельцы

Любовь - ваша тема сейчас: одиноким представителям знака светит перспективное знакомство, семейным - радость общения с партнером. Делайте то, на что не могли решиться ранее.

Близнецы

Сегодняшний день - один из лучших моментов года для волевых решений. Вы можете начать заниматься спортом, изменить свой образ жизни, расстаться с вредной привычкой - Марс поможет!

Раки

Прекрасное время для творчества, персональных выставок, релизов, рекламы своих работ. А также для зачатия, принятия детей в семью, предложений и помолвок.

Львы

Ищете новое жилье, земельный участок или продаете свой старый дом? В ближайшие дни у вас могут решиться любые вопросы с недвижимостью, не упустите момент!

Девы

Вам предстоят новые знакомства, общение, большой объем информации. Участие в конференции или деловом мероприятии будет очень полезным для карьеры.

Весы

Вас ждет неожиданный финансовый успех, если вы готовы привлечь к себе внимание. Если вы расскажете о своем деле и прорекламируете его, деньги потекут рекой.

Скорпионы

Сближение Марса и Солнца в вашем знаке - это взрывная энергия! Занимайтесь тем, что считаете наиболее важным - вам хватит для успеха сил, мотивации и смелости.

Стрельцы

Вас ждут неожиданные события, касающиеся тайн, закрытых групп, закулисных манипуляций. Возможно, вам надоест что-то скрывать и вы решите с этим покончить.

Козероги

Вы отдохнете душой и наполнитесь светлой энергией в компании близких. Вас вдохновят примеры других людей и вообще пойдет на пользу энергетика дружеских встреч.

Водолеи

Если вы ждали знака свыше, чтобы сделать важный для карьеры шаг - вот он! Будьте активны на работе, не бойтесь брать на себя ответственность и лидерство, тогда вас заметят.

Рыбы

Пора вспомнить о новых знаниях - сейчас самое время пройти какой-нибудь полезный тренинг. Студентам, преподавателям можно начинать важные проекты.

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