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В Евросоюзе предложили запретить экспорт некоторых станков в Россию

13:56
  • среда
  • 15 ноября 2023

ЕС прорабатывает 12-й пакет санкций

Евросоюз в рамках нового пакета антироссийских санкций предлагает ввести запрет на экспорт некоторых типов станков и деталей к ним. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает Bloomberg.
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Агентство ссылается на внутренние европейские документы, в которых речь идет о "станках и деталях к ним, которые могут быть использованы для производства оружия".

Также сообщается, что ЕС рассматривает возможность введения торговых ограничений на литиевые батареи, термостаты, некоторые химикаты, двигатели для беспилотников.

Ранее заместитель главы Минфина России Алексей Моисеев предупредил, что обсуждаемые в рамках подготовки 12-го пакета санкций ограничения ЕС на экспорт российских алмазов приведут к росту контрафакта и синтетики на глобальном рынке драгоценных камней. Это, вероятно, приведет к "сумасшедшей" ценовой конкуренции среди экспортеров и производителей алмазов.

Директор Института политических исследований Сергей Марков отмечал, что вероятность того, что некоторые страны Евросоюза используют вето по поводу нового пакета санкций, очень высока, поскольку "на Западе уже обсуждают постконфликтные форматы, при этом по деньгам ситуация сложная".

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