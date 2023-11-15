ВС России устроили украинской армии "огненный ад" под Херсоном

Противник заблокирован в Крынках

Противник численностью до полутора рот ВСУ, которому удалось переправиться на левый берег Днепра, заблокирован в Крынках. ВС Росии подтянули к этому населенному пункту дополнительные силы и устроили украинской армии "огненный ад", сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам Сальдо, боевики ВСУ сидят по подвалам и перебегают по одному по ночам. По ним летят бомбы, ракеты, артиллерийские снаряды, идет обстрел из тяжелых огнеметных систем и с беспилотников. По данным губернатора, опубликованным в Telegram, за последние два-три дня общие потери противника составили около сотни боевиков.

Около полутора рот ВСУ, по информации Сальдо, разбиты на мелкие группы. Они разбросаны на участке левого берега Днепра от железнодорожного моста до села Крынки.

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