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В кабмине поддержали отмену комиссии при оплате услуг ЖКХ

14:24
  • среда
  • 15 ноября 2023

Госдума рассмотрит эти поправки в приоритетном порядке

Законопроект об отмене комиссии при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) получил поддержку правительства России и будет рассмотрен в приоритетном порядке. Об этом в среду, 15 ноября, рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Политик напомнил, что соответствующее поручение дал глава государства Владимир Путин. Тема комиссии при оплате услуг ЖКХ обсуждала представителями власти с банками, которые опасаются сопутствующих потерь. Однако найти компромисс удалось, сообщает "Интерфакс".

Мы с вами приняли в первом чтении законопроект, затем вели диалог с правительством, с банковским сообществом. Вот, сегодня могу сказать, что мы с правительством провели окончательные консультации. И есть предложение рассмотреть данный законопроект в приоритетном порядке в течение декабря

В апреле российский министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщал, что жилищным инспекторам в России поручено контролировать соблюдение прав россиян в области оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Он заявил, что нельзя допускать неправомерные начисления платежей за услуги ЖКХ.

При этом в ФАС заверили, что изменения в законодательство, связанные со снижением перекрестного субсидирования в некоторых регионах страны, не приведут к изменениям тарифов ЖКХ.

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