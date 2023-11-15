В Киеве снесли памятник Пушкину

Его неоднократно оскверняли вандалы

В Киеве снесли памятник русскому поэту Александру Пушкину на Берестейском проспекте.

Памятник демонтировали с помощью подъемного крана в среду, 15 ноября, передает РИА Новости. Внизу на постаменте нанесена надпись: "Деколонизацию не остановить". Пушкина облили красной краской.

На прошлой неделе кабмин Украины исключил памятник поэту из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения.

Пушкина на Берестейском проспекте ранее неоднократно оскверняли вандалы: его обливали красной краской, обматывали тряпками и обклеивали скотчем. Общественность требовала снести памятник.

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