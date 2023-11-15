ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Саакашвили решил ужесточить правила выдачи гражданства для россиян

14:34
  • среда
  • 15 ноября 2023

Экс-президент все еще в заключении

Заключенный Михаил Саакашвили решил усложнить жизнь решившимся на переезд в Грузию россиянам. Грузинский экс-президент заявил о намерении изменить правила выдачи гражданства и видов на жительство для граждан России. С одной оговоркой – как только в стране сменится власть.

Грузинам рассказали о полете Саакашвили на могилу Эскобара
Против Саакашвили могут завести новое уголовное дело

Парламентские выборы в Грузии запланированы на осень 2024 года.

Сейчас Тбилиси предоставляет иностранцам краткосрочные и долгосрочные виды на жительство - в зависимости от суммы инвестиций в недвижимость и длительности владения ею.

Михаил Саакашвили возмущен тем, что россиян рассматривают не как туристов, а как постоянных жителей. По его мнению, это неприемлемо.

Экс-президент заявил, что новое правительство непременно отменит льготные условия для россиян, облегчающие получение гражданства и видов на жительство, передают "Вести".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.