Саакашвили решил ужесточить правила выдачи гражданства для россиян

Экс-президент все еще в заключении

Заключенный Михаил Саакашвили решил усложнить жизнь решившимся на переезд в Грузию россиянам. Грузинский экс-президент заявил о намерении изменить правила выдачи гражданства и видов на жительство для граждан России. С одной оговоркой – как только в стране сменится власть.

Парламентские выборы в Грузии запланированы на осень 2024 года.

Сейчас Тбилиси предоставляет иностранцам краткосрочные и долгосрочные виды на жительство - в зависимости от суммы инвестиций в недвижимость и длительности владения ею.

Михаил Саакашвили возмущен тем, что россиян рассматривают не как туристов, а как постоянных жителей. По его мнению, это неприемлемо.

Экс-президент заявил, что новое правительство непременно отменит льготные условия для россиян, облегчающие получение гражданства и видов на жительство, передают "Вести".

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