Россельхознадзор отверг риск подорожания ветпрепаратов из-за маркировки

Эксперимент по маркировке может начаться уже 1 декабря

Маркировка лекарственных препаратов для ветеринарного применения в России существенно не повлияет на их цену. Такое заявление сделали в среду, 15 ноября, в Россельхознадзоре.

В ведомстве подсчитали, что с учетом затрат на внедрение маркировки медицинских лекарственных средств – от производителей до аптек – стоимость таких препаратов увеличилась всего на 0,6%-0,75%, сообщает "Интерфакс".

Россельхознадзор полностью поддерживает маркировку и считает, что это решение будет способствовать снижению распространения всех видов нелегальной продукции: контрафакта, фальсификата, контрабанды.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин подчеркивал, что все, что требуется для продовольственной безопасности, должно по максимуму создаваться в России. В перечень таких товаров, по словам премьера, входят и ветеринарные вакцины.

Между тем в Москве уделяют большое внимание оказанию ветеринарной помощи животным, а собаки-поводыри могут получить ее бесплатно. Ветеринарный врач ГБУ "Мосветобъединение" Марина Сорокина подчеркнула, что собака-поводырь — это и опора, и друг для своего владельца, поэтому такой помощник должен быть всегда здоров.

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