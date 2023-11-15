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"Хезболла" объяснила цель атак на базы США

15:48
  • среда
  • 15 ноября 2023

Ливанское движение наносит удары по американским базам

Атаки на базы и военные объекты США в Сирии Ираке имеют крайне важное значение для прекращения агрессии против сектора Газа. Такое заявление сделал в среду, 15 ноября, заместитель генерального секретаря "Хезболлы" Наим Касем.
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Представитель ливанского движения подчеркнул, что на Ближнем Востоке происходит противостояние двух осей, одна из которых включает в себя Иран, Ирак, Сирию, Ливан, Йемен и Палестину, а вторая состоит из США, Франции, Германии, Великобритании и Израиля, сообщает ТАСС.

Это ось, которая поддерживает оккупацию, узаконивает убийства детей и женщин, разрушение больниц и предоставляет Израилю иммунитет для продолжения убийств. США поддерживают эти убийства, и именно поэтому нападение на США имеет важнейшее значение для прекращения агрессии против Газы.

Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что власти государства не имеют отношения к атакам на американские военные базы на Ближнем Востоке. Дипломат подчеркнул, что атаки на американских военных в Сирии и Ираке совершили другие силы "по их собственному решению".

При этом лидер "Хезболлы" Хасан Насралла отмечал, что "Америка несет полную ответственность за происходящее в Газе, а Израиль — всего лишь исполнительный инструмент", поэтому нападения на базы США на Ближнем Востоке — это "мудрое и смелое решение".

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