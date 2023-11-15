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ВСУ потеряли 180 боевиков на краснолиманском направлении

15:13
  • среда
  • 15 ноября 2023

Отражено три атаки украинских штурмовых групп

Подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении. Бои шли в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка в ДНР, сообщили в Минобороны России.

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В военном ведомстве уточнили, что потери противники на этом направлении составили до 180-ти военнослужащих. Также уничтожено два автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика".

Как сообщили в Минобороны, подразделения "Южной" группировки войск нанесли удар по живой силе и технике противника на Донецком направлении. Общие потери ВСУ здесь составили до 220-ти военнослужащих, танк, семь автомобилей. Уничтожены самоходные артиллерийские установки "Caezar" производства Франции и "Krab" польского производства.

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