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Аббас: Израиль ведет войну против существования палестинцев

16:13
  • среда
  • 15 ноября 2023

Конфликт был развязан израильской стороной при содействии Запада

Цель Израиля и Запада в противостоянии на территории Ближнего Востока – уничтожение палестинского народа. Об этом в ходе брифинга заявил президент Палестины Махмуд Аббас.  

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Политик назвал текущую эскалацию палестино-израильского конфликта агрессивной и несправедливой войной, развязанной политическим руководством Израиля для дестабилизации ситуации в регионе.

"Эта война против палестинского существования и палестинской национальной идентичности", - заявил Аббас, чьи слова приводит РИА Новости.

Комментируя заявления израильских властей об условиях завершения наземной спецоперации на территории Газы, глава государства подчеркнул, что создание независимого и суверенного государства Палестина – залог благополучия и процветания региона. По его словам, пути урегулирования конфликта, предложенные представителями мирового сообщества в рамках заседания СБ ООН, не отвечают национальным интересам палестинского народа.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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