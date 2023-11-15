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"Невыносимый вкус": Эксперт назвала продукты, которые заставят бросить курить

15:38
  • среда
  • 15 ноября 2023

После употребления сыра процесс курения становится отвратительным

Правильный рацион питания – первый шаг на пути к полному отказу от такой вредной привычки, как курение. Об этом в интервью "АиФ" рассказала руководитель Центра профилактики и контроля употребления табака Маринэ Гамбарян.

Врач призвала пить больше дистиллированной воды и травяных отваров для выведения токсинов из организма и подчеркнула, что правильно составленный рацион питания существенно упрощает процесс отказа от сигарет. По ее словам, после употребления определенных продуктов курение может показаться пациенту чем-то отвратительным.

"Сыры, фрукты и овощи делают вкус сигарет невыносимым", - пояснила Гамбарян.

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Специалист также добавила, что еще одним эффективным способом преодоления тяги к курению является ежедневная физическая активность – в том числе упорные занятия в спортивном зале.

Ранее эндокринолог Мария Скибицкая перечислила продукты, способствующие снижению приступов головной боли. По мнению специалиста, энергетически ценные продукты питания – орехи и овощи – не только нормализуют работу нервной системы, но и улучшают общий эмоциональный фон человека.

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