Мощнейший космический взрыв ударил по ионосфере Земли

Зафиксирована ярчайшая вспышка гамма-излучения за все время существования человечества

Беспрецедентное нарушение верхних слоев атмосферы Земли зафиксировали итальянские ученые. Причиной стала ярчайшая за все время существования человеческой цивилизации вспышка гамма-излучения.

Вспышка, названная BOAT (от английского Brightest Of All Time), была порождена космическим взрывом объекта GRB 221009A на расстоянии около двух миллиардов световых лет от Земли. Она достигла планеты 9 октября 2022 года. Вспышка длилась всего семь минут, но ее послесвечение было заметно в течение семи часов.

Ученые предполагают, что взрыв произошел из-за коллапса массивной звезды в черную дыру. BOAT повлияла на длинноволновую радиосвязь и ударила по верхней ионосфере на высоте от 350 до 950 километров. Ученые также нашли доказательства, что вспышка породила беспрецедентное возмущение электрического поля ионосферы на высоте около 500 километров, сообщает журнал Nature Communications.

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