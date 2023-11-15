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Апелляционный суд отказался смягчить наказание экс-губернатору Фургалу

15:58
  • среда
  • 15 ноября 2023

Бывший глава Хабаровского края получил 22 года колонии строгого режима

Московский областной суд во вторник, 15 ноября, постановил оставить без изменений приговор Люберецкого городского суда Московской области в отношении бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала.

Экс-губернатора признали виновным в организации двух убийств, покушении на убийство и незаконном обороте оружия. За это он получил 22 года колонии строгого режима.

Апелляционные жалобы защиты Фургала на приговор решено оставить без удовлетворения, однако апелляционный суд направил на повторное рассмотрение в суд первой инстанции вопрос о возмещении судебных издержек, сообщает "Интерфакс".

Ранее адвокат осужденного Александр Старцев рассказал, что его доверить подал из СИЗО в письменном варианте апелляционную жалобу на приговор Люберецкого суда. Фургал просил отменить приговор со стадии подготовки и вернуть дело на новое рассмотрение в ином составе суда. Осужденный отказался признаться во вменяемых ему преступлениях.

Другой адвокат Фургала Михаил Карапетян объяснял, что его клиенту не грозил пожизненный срок, несмотря на тяжесть преступлений, в связи с истечением срока давности.

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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Сергей Фургал
Сергей Фургал
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