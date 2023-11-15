Переговоры США и Китая: какие козыри имеются у сторон

Внимание к поездке Си Цзиньпина - максимальное

В международном аэропорту Сан-Франциско председателя КНР встречают торжественно. У взлетно-посадочной полосы, как и полагается, выстроились военные. Тут же высокого гостя ожидают губернатор Калифорнии, министр финансов и посол США в Китае.

Внимание к поездке Си Цзиньпина - максимальное. Со стороны журналистов, представителей местной китайской диаспоры, активистов самых разных мастей. По пути следования кортежа из аэропорта в отель - как поклонники китайского лидера, так и его противники. Полиции даже приходится разводить людей по разным сторонам во избежание стычек.

Это первый визит китайского лидера в США за последние шесть лет и первая встреча с американским президентом за год. Спустя 12 месяцев взаимных обвинений - по поводу торгово-экономических войн, несогласованных с Пекином поездок американских делегаций на Тайвань, сбитого над Южной Каролиной китайского аэростата - стороны заявили о намерении хотя бы немного "подрастопить лед".

"Два президента проведут переговоры по вопросам стратегического, всеобъемлющего и фундаментального характера между Китаем и США. Я думаю, что это очень важная встреча", - заявил Мао Нин, официальный представитель МИД Китая.

"Самое главное, что это сложные отношения, конкурентные отношения, которые могут легко перерасти в конфликт, если ими не управлять должным образом", - указал Джейк Салливан, советник Белого дома по национальной безопасности.

План - более чем амбициозный, если не сказать несбыточный. Неслучайно в Вашингтоне решили: ничто не должно омрачить фон саммита. К визиту товарища Си власти Сан-Франциско буквально зачистили город. Убрали с тротуаров горы мусора, прогнали из центра многотысячную араву бомжей, а еще - обнесли улицы, по которым должен ездить кортеж, решетками, дабы американские граждане не портили вид высоким гостям.

В соцсетях тут же разошелся мем - вычищенный до золотого блеска город. Мол, таким бы он стал, пробудь Си Цзиньпин с визитом тут хотя бы месяц. Но не судьба. Активность властей местные жители сравнивают с перестановкой стульев на "Титанике", коим давно стал Сан-Франциско. Отсюда массово бежит население, спасаясь от преступности. Только накануне саммита в одном из центральных районов ограбили съемочную группу из Чехии.

Не удалось сдержать хорошую мину при плохой игре и хозяину Белого дома. Сначала газета Politico вышла с провокационной статьей о том, что Джо Байден собирается провести с Си Цзиньпином "жесткий разговор о связях Пекина с Тегераном и его роли в конфликте на Украине". А затем американский президент и сам дал пресс-конференцию, на которой заявил о бедственном положении китайского народа.

"С моей точки зрения, китайский народ сейчас находится в экономической беде, и если бы средний гражданин в Китае мог иметь достойно оплачиваемую работу, которая приносила бы пользу им и всем нам, то все было бы иначе в наших отношениях. Кроме того, я не собираюсь поддерживать позицию Пекина, согласно которой мы должны раскрыть все наши коммерческие тайны, если хотим инвестировать в Китай", - сказал Байден.

В Поднебесной на этот выпад отреагировали довольно жестко: посоветовали заниматься благополучием собственных граждан. Напомнили, с каким скрипом американский Конгресс во избежание надвигающегося шатдауна принимал проект о временном финансировании правительства без выделения средств Украине и Израилю. Кроме того, в Пекине попросили американцев не вмешиваться в чужие дела - это касается как материковой части Китая, так и острова Тайвань.

По всему видно: дружелюбного диалога у американского и китайского лидеров точно не получится, констатируют СМИ. И отмечают: у Си Цзиньпина в рукаве - по меньше мере четыре козыря. Во-первых, провал украинского наступления, являющийся, по сути, ударом по стратегическому положению Вашингтона. Во-вторых, неудача технологической войны, которую США ведут против КНР: китайские компании, занимающиеся искусственным интеллектом, успешно используют процессоры отечественного производства взамен американских. В-третьих - война в Газе, еще одна головная боль Байдена, дает Китаю преимущество над Соединенными Штатами в вопросах сотрудничества с мусульманским миром.

"И, наконец, в-четвертых, американские военные жаждут избежать конфронтации с Китаем на северо-западне Тихоокеанского региона, а также в Южно-Китайском море, где у армии КНР подавляющее преимущество в огневой мощи. Это тоже козырь товарища Си. Американцы очень боятся ввязаться в еще одну неудачную войну", - сказано в материале Asia Times.

Из козырей же Байдена - разве только перспектива победы Дональда Трампа на предстоящих выборах в США. Республиканец в таком случае будет проводить куда более антикитайскую политику, чем нынешняя администрация. Поэтому, по мысли действующего американского президента, в интересах КНР - чтобы Байден переизбрался.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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