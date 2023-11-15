Дарья Трепова частично признала вину в суде

В Санкт-Петербурге стартовал резонансный процесс

Дарья Трепова перед телекамерами появляется вся в черном. Полное отсутствие косметики. Держится спокойно, даже апатично. До начала заседания - короткая протокольная съемка, в зале десятки телекамер и фотоаппаратов. Она равнодушна внешне - волнение выдают только сжатые руки. На все вопросы - молчание.

Первое слушание по существу началось с опозданием из-за огромного количества желающих на него попасть. Утром в здании первого западного окружного суда - повышенные меры безопасности. В огромном зале нет свободных мест, только участников процесса - а это свидетели, пострадавшие - около 80 человек. Многие в масках или просто прячут лица.

После непродолжительных споров заседание решили закрыть от прессы. Главная фигурантка уголовного дела Трепова не была против, но за свою безопасность беспокоятся свидетели и пострадавшие, именно по их просьбе журналистов вывели из зала, они дежурят за закрытыми дверями.

Взрыв в кафе на университетской набережной Санкт-Петербурга прогремел 2 апреля этого года. В результате погиб военкор, писатель Владлен Татарский и пострадали 40 человек. Именно Дарья Трепова преподнесла Татарскому статуэтку, внутри которой было спрятано самодельное взрывное устройство. Оно было приведено в действие дистанционно, с помощью вшитой SIM-карты. Сама Трепова также пострадала от взрыва. Следствие полагает, что девушка знала об устройстве. По сообщениям некоторых СМИ накануне, подсудимая не смогла пройти допрос на полиграфе, где утверждала обратное. По версии следствия, действиями Треповой руководили с территории Украины, а ее передвижения контролировали через приложение родительского контроля на мобильном телефоне.

Из обвинительного заключения прокурора, зачитанного сегодня, стало известно, что теракт был тщательно срежиссирован и долго готовился. Для Треповой было изготовлено поддельное водительское удостоверение на имя студентки Академии художеств, финансирование операции проводилась через криптовалютную площадку, девушка даже получила 132 тысяч рублей - эти деньги ушли на аренду квартир и переезды. Трепова самостоятельно активировала взрывное устройство.

Судебное заседание, по всей видимости, продлится не один день и даже неделю - предстоит выслушать показания нескольких десятков человек. Во время первого перерыва многие из числа пострадавших в теракте поделились, что были шокированы переменой в повелении фигурантки, как только пресса покинула зал.

Свою вину Дарья Трепова признала частично. Против нее выдвинуты обвинения по статьям о совершении теракта и незаконном ношении взрывчатых устройств. Уголовная ответственность, предусмотренная в таком случае, - до 20 лет лишения свободы.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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