"Твой конец близок": Эрдоган заявил, что ядерное оружие не спасет Нетаньяху

Израиль должен признаться в наличии атомной бомбы

Несмотря на заявления экспертного сообщества о возможном наличии у еврейского государства ядерных вооружений, конец премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху уже близок. Об этом в ходе брифинга заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Политик призвал руководство Израиля признаться в наличии оружия массового поражения – в частности, ядерной бомбы – и подчеркнул, что применение подобного рода вооружений на территории Газы приведет к ликвидации главы израильского правительства.

"Твоя смерть приближается. Сколько бы у тебя ни было ядерного оружия, твой конец близок", - заключил Эрдоган, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее власти Турции подали коллективный иск в Международный уголовный суд против премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху. Анкара обвинила израильского премьера в развязывании геноцида в отношении мирных граждан, проживающих на территории палестинского анклава – Газы.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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