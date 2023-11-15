ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стали известны подробности 12-го пакета антироссийских санкций ЕС

17:30
  • среда
  • 15 ноября 2023

Ограничения вступят в силу 1 января 2024 года

В новый пакет санкций ЕС против России, вероятно, включат экспортные ограничения на алмазы, передает информагентство Bloomberg со ссылкой на изученный документ ЕК.

Боррель раскрыл подробности нового пакета санкций ЕС против России
Минфин предупредил о последствиях введения санкций на алмазы из России

По данным агентства, 12-й пакет антироссийских санкций будет включать поэтапное внедрение запрета на импорт природных камней, переработанных в других странах.

Запрет на экспорт драгоценных камней из России вступит в силу уже 1 января 2024 года.

Ранее заместитель главы Минфина России Алексей Моисеев заявил, что ограничения ЕС на экспорт российских алмазов приведут к росту контрафакта и синтетики на глобальном рынке драгоценных камней.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Алмазодобывающая компания
Алмазодобывающая компания
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.