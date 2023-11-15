Стали известны подробности 12-го пакета антироссийских санкций ЕС

Ограничения вступят в силу 1 января 2024 года

В новый пакет санкций ЕС против России, вероятно, включат экспортные ограничения на алмазы, передает информагентство Bloomberg со ссылкой на изученный документ ЕК.

По данным агентства, 12-й пакет антироссийских санкций будет включать поэтапное внедрение запрета на импорт природных камней, переработанных в других странах.

Запрет на экспорт драгоценных камней из России вступит в силу уже 1 января 2024 года.

Ранее заместитель главы Минфина России Алексей Моисеев заявил, что ограничения ЕС на экспорт российских алмазов приведут к росту контрафакта и синтетики на глобальном рынке драгоценных камней.

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