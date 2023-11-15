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Собянин рассказал о программе благотворительного фестиваля "Город неравнодушных"

16:58
  • среда
  • 15 ноября 2023

Он пройдет с 9 по 10 декабря

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что с 9 по 10 декабря в столице пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных", а все средства от продаж направят на помощь детям, пожилым людям и приютам для животных.

"Центральное событие - благотворительный маркет. На нем можно будет купить товары, сделанные руками неравнодушных людей и подопечных столичных НКО", - отметил глава города.

Как добавил Собянин, на фестивале также пройдут лекции известных попечителей и представителей фондов, мастер-классы по созданию новогодних сувениров, иммерсивный спектакль и благотворительный квест, который поможет узнать больше о работе НКО.

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