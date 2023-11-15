Пашинян объявил о поиске новых партнеров для поставок оружия в Армению

Ереван уже ведет переговоры с некоторыми странами

Ереван принял решение диверсифицировать отношения в сфере безопасности, поскольку текущие партнеры по объективным причинам не могут продавать ВС страны вооружения и боеприпасы. Об этом в ходе брифинга заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Политик попросил прежних партнеров в области безопасности "не обижаться" и подчеркнул, что руководство Армении уже ведет переговоры с некоторыми странами. По его словам, армянская сторона об этом говорит прямо и открыто.

"Мы пытаемся заключать договоры на приобретение оружия и военной техники", – заключил Пашинян, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян отказался участвовать в заседании саммита ОДКБ и обвинил членов организации по обеспечению коллективной безопасности в бездействии во время эскалации конфликта между Ереваном и Баку.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона выражает сожаление из-за отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна от участия в предстоящем заседании саммита ОДКБ в Белоруссии.

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