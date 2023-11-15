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Еврокомиссия одобрила предложения по 12-му пакету санкций против России

18:34
  • среда
  • 15 ноября 2023

Члены ЕК будут активно сотрудничать с Советом ЕС для принятия новых антироссийских санкций

ЕК одобрила предложения Верховного представителя ЕС по 12-му пакету антироссийских санкций, передает издание РБК со ссылкой на анонимный источник из Еврокомиссии.

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Представитель ЕК подчеркнул, что члены исполнительного органа будут активно и тесно сотрудничать с Советом ЕС для скорейшего принятия нового пакета санкций в отношении России. По его словам, главная цель ограничений – урезание оставшихся доходов Кремля от экспорта драгоценных камней в Европу.

"Это делается в очень тесном сотрудничестве с нашими партнерами по G7", – заключил собеседник издания.

Ранее журналисты информагентства Bloomberg узнали, что 12-й пакет антироссийских санкций будет включать поэтапное внедрение запрета на импорт природных камней, переработанных в других странах.

Между тем заместитель главы Минфина России Алексей Моисеев заявил, что ограничения ЕС на экспорт российских алмазов приведут к росту контрафакта и синтетики на глобальном рынке драгоценных камней.

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