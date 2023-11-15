Путин вручил представителям избирательных комиссий государственные награды

Заседание было приурочено к 30-летию системы проведения выборов

Владимир Путин встретился в среду с членами Центрального избирательной комиссии и руководителями региональных избиркомов. Заседание было приурочено к 30-летию системы проведения выборов.

Президент отметил, что необходимо работать над ее совершенствованием и активно заниматься созданием цифровой платформы, которая заменит ГАС "Выборы". В настоящее время действуют более 20 электронных сервисов на порталах Госуслуг и ЦИК, которые обеспечивают качественно новый уровень прозрачности избирательных процедур. А это ведет к росту доверия граждан к итогом голосования разного уровня.

"Выборы - и федеральные, и региональные - всегда непростой, напряженный период. Хочу поблагодарить всех вас за выдержку, за достойный, высокий уровень работы. Рассчитываю, что и дальше ваша деятельность будет направлена прежде всего на обеспечение избирательных прав граждан, в том числе на усиление просветительской работы в обществе среди разных социальных групп, чтобы люди понимали свои возможности, силу своего голоса, осознавали значимость своего гражданского долга. Что касается действия государства, мы и впредь будем делать все необходимое, чтобы исключить любое незаконное вторжение в ход избирательного процесса. Попытки внешнего и внутреннего вмешательства и давления на избирательный процесс будут пресекаться", - отметил глава государства.

Президент вручил представителям избирательных комиссий государственные награды. Так, председатель ЦИК Элла Памфилова была удостоена ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.

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