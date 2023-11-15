Захарова: США сигнализируют о готовности к диалогу с Россией за кулисами саммита АТЭС

Вашингтон не сбавляет темп работы российской делегации

Вашингтон посылает сигналы о готовности к "неформальному" диалогу с Москвой за кулисами мероприятий АТЭС. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, несмотря на откровенно антироссийскую риторику американских политиков, в рамках АТЭС власти США не сбавляли темп работы членов российской делегации.

"От США даже начали поступать сигналы о готовности вести с нами прагматичный и неформальный диалог", - заявила Захарова, чьи слова приводит РИА Новости.

Представитель ведомства назвала такой подход Вашингтона в ведении публичной дипломатии "странным" и подчеркнула, что регулярные выпады американских властей в сторону России размывают сформированные на протяжении долгого времени стратегические цели АТЭС – углубление экономической интеграции и расширение торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился направить делегацию для участия в заседании саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Делегацию возглавил вице-премьер Алексей Оверчук.

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