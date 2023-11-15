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СБУ возбудила уголовное дело против Ирины Фарион

22:17
  • среда
  • 15 ноября 2023

В отношении политика открыли уголовное производство как минимум по четырем статьям

Против бывшего депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион возбудили уголовное дело, передает официальный Telegram-канал СБУ.

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По данным ведомства, бывшего парламентария заподозрили в дискриминации по национальному признаку, оскорблении чести и достоинства военнослужащего, нарушении тайны переписки и частной жизни.

В отношении высказываний политика уже инициирована психолого-лингвистическая экспертиза, заключили в СБУ.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион призвала считать врагами всех русскоязычных граждан страны – в том числе военнослужащих ВСУ. По словам политика, участие в боевых действиях не дает права украинским военным пренебрегать национальным языком.  

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