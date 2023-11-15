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Захарова указала на попытку Пашиняна усидеть на двух стульях

20:02
  • среда
  • 15 ноября 2023

Такая стратегия вряд ли доведет до добра

Заявления руководства Армении о стремлении диверсифицировать отношения в области безопасности для беспрепятственного приобретения вооружений и боеприпасов свидетельствуют о попытках Еревана усидеть на двух стульях. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Дипломат назвала устремления Еревана в области безопасности недружественными шагами и подчеркнула, что при этом у правительства Армении хватает наглости обращаться к России с просьбой о сохранении членства страны в ЕАЭС для участия в экономически выгодных соглашениях.

"Это что, попытка усидеть на двух стульях?" – задалась вопросом Захарова, чьи слова приводит РИА Новости.

Попытка Армении усидеть на двух стульях рано или поздно приведет к серьезным последствиям, заключила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян обвинил членов ОДКБ в бездействии во время эскалации конфликта между Ереваном и Баку и объявил о решении властей диверсифицировать отношения в сфере безопасности – найти новых поставщиков вооружений и боеприпасов. 

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