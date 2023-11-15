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Боррель предложил ввести санкции против 120 физлиц и юрлиц из России

20:29
  • среда
  • 15 ноября 2023

Ограничения коснутся сотрудников военных и оборонных предприятий страны

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил в рамках 12-го пакета санкций ввести ограничения против 120 физических и юридических лиц из России, передает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный внешнеполитической службой объединения.   

Минфин предупредил о последствиях введения санкций на алмазы из России
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По данным ведомства, персональные санкции прежде всего затронут граждан, связанных с деятельностью оборонно-промышленного комплекса России.

Ранее члены Еврокомиссии одобрили предложения главы дипломатии ЕС по 12-му пакету антироссийских санкций. При этом представитель ЕК уточнил, что главная цель нового пакет санкций в отношении России – сокращение доходов Москвы от экспорта драгоценных камней в Европу.

14 ноября заместитель главы Минфина России Алексей Моисеев заявил, что ограничения ЕС на экспорт российских алмазов приведут к росту контрафакта и синтетики на глобальном рынке драгоценных камней.

1 ноября президент России Владимир Путин заявил, что представители профильных ведомств должны быть готовы к возможному усилению западных санкций. Глава государства указал на неэффективность антироссийских санкций и подчеркнул, что такими недружественными действиями США и ЕС в первую очередь ударили по благосостоянию собственных граждан.

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