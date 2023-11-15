Российские школьники на "Уроке цифры" отправятся на поиски снежного барса

"Яндекс" познакомит детей с устройством нейросетей

Компания "Яндекс" в рамках Всероссийского образовательного проекта "Урок цифры" С 20 ноября по 10 декабря проведет в российских школах занятие по теме "Облачные технологии: в поисках снежного барса".

Школьникам предложат побыть в роли исследователей и создать систему по поиску снежного барса. Дети познакомятся с устройством нейросетей, а также дата-центров и облачных сервисов. Им расскажут, как технологии позволяют изучать повадки животных в дикой природе и по каким принципам работают алгоритмы компьютерного зрения.

Уточняется, что принять участие в "Уроке цифры" можно не только в школе, но и дома. Задания разделят на три уровня сложности, а именно для младших, средних и старших классов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"