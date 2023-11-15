Шокирующая история: россиянин бросил в Мексике свою 73-летнюю мать

Дипломаты приложили все усилия, чтобы женщина смогла вернуться на Родину

Семидесятитрехлетняя Валентина Котова - в окружении российских дипломатов в аэропорту города Мехико. Пенсионерка в инвалидном кресле, потому что из-за болей в спине ей тяжело ходить. Еще есть проблемы с артериальным давлением. Впереди пятнадцатичасовой перелет в Москву, но Валентина улыбается. Летит домой с надеждой, что все будет хорошо.

"Я знаю, как подбрасывают к дверям питомцев, котят, щенков. Впервые слышу и вижу, как к дверям тех, кого считают недостойными, от кого, собственно говоря, и бегут, подбрасывают собственную мать, которая не может ходить", - заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Валентина Котова прилетела в Мексику вместе с сыном и невесткой-украинкой. Перед этим в родном Воронеже была распродана вся собственность. С Родиной порваны все связи. План был таков - перебраться через границу в США. Перейти кордон нелегально не удалось. Однако позже сын Валентины в США все-таки уехал благодаря своей жене и программе для украинских беженцев. Куда девать родную мать? Отправлять домой не на что, да и некуда. Старушку просто бросили с вещами у ворот российского посольства.

"С помощью наших соотечественников, с помощью нашего посольского врача мы ее разместили в гостиницу, немного подлечили и вот отправили в Россию. Мы переживаем, потому что у нее в России вообще нет никаких родственников", - сказал Александр Иващенко, консул России в Мехико.

Нашим дипломатам удалось поговорить по телефону с сыном женщины. Тот отказался участвовать в решении проблем матери. Пользователи интернета не остались равнодушными. Русская община собрала деньги и купила совсем недешевый билет. В Москве Валентину встретили. Сейчас она в столичной больнице на обследовании. Как сказала пенсионерка сотрудникам воронежской соцзащиты по телефону, она очень устала после длительного перелета.

"Сотрудники министерства соцзащиты Воронежской области после 11 часов 16 ноября будут связываться с Валентиной Котовой, чтобы уточнить ее дальнейший путь в наш регион. Выражаем благодарность мэрии Москвы за посредничество и теплый прием гражданки России. Отметим, что региональные власти готовы разместить Валентину Котову в обновленном пансионате Каширского района", - сообщили в правительстве Воронежской области.

Эта история еще далека от завершения. Но главный этап пройден. Валентина Котова, можно сказать, дома. Ее окружают хоть, по сути, и чужие люди, но явно более близкие, чем собственный сын.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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