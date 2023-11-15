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На пресс-конференции в Москве подвели итоги работы КПРФ за год

22:28
  • среда
  • 15 ноября 2023

Геннадий Зюганов представил программу, с которой его объединение планирует участвовать в будущей президентской кампании

Предварительные итоги работы КПРФ в этом году и ее задачи на 2024-й обсудили сегодня на пресс-конференции в Москве.

Лидер партии Геннадий Зюганов представил программу, с которой его объединение планирует участвовать в будущей президентской кампании. Кроме того, политик подчеркнул, что этот год завершается в условиях углубления системного кризиса и развязывания в мире большой войны. И в связи с этим принципиально важен благоприятный исход спецоперации. 

"Наша страна - единственная, которая в своей истории не покорилась Западу и англосаксам. Они развязали войну настоящую против Русского мира. Хочу особо подчеркнуть, и молодежь должна это понимать, что мы единственные, кто не сдались, не подняли руки вверх. Мы выстояли - и в этот раз победим", - заявил Зюганов.

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